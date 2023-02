Lens : Franck Haise frustré après les deux points perdus à Montpellier

Après le match nul concédé à Montpellier (1-1), Franck Haise était frustré par la perte de ces deux nouveaux points qui auront surement une importance prépondérante au moment de faire les comptes à la fin de la saison. L’entraineur lensois s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet lors de la traditionnelle conférence de presse d’après match.

«On pourrait dans le jeu être complètement dans le dur. Techniquement, dans la maitrise, dans l’animation, sur le plan athlétique, ce n’est pas le cas. Mais évidemment que je suis déçu pour mon groupe, pour mes joueurs parce que je sais qu’ils donnent beaucoup depuis quelques semaines et notamment aujourd’hui. La récompense, elle, n’est pas au niveau de l’investissement et je pense de la qualité de nos matches. Je dis pas qu’on devrait avoir 15 points de plus mais je pense qu’on devrait en avoir quelques uns de plus quand même» a notamment confié Franck Haise visiblement très déçu par ce résultat.

