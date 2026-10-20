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Ligue des Champions

Sabah FK - Borussia Dortmund : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Niko Kovač @Maxppp
Sabah Dortmund
winamax
1 8.00 N 6.00 2 1.24 1er pari remboursé

Ce mardi, on dispute la troisième journée de la Ligue des Champions avec un duel entre le Sabah FK et le Borussia Dortmund. À domicile, les Azerbaïdjanais s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Stas Pokatilov qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Akim Zedadka, Steve Solvet, Aden McCarthy et Tymoteusz Puchacz en défense. Umarali Rakhmonaliev et Ivan Lepinjica composent l’entrejeu avec Du Queiroz un cran plus haut. Devant, Joy-Lance Mickels est en attaque avec Kaheem Parris et Veljko Simić à ses côtés.

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De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 3-5-2 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et Ramy Bensebaïni. Le milieu de terrain est assuré par Joey Veerman, Carney Chukwuemeka et Félix Nmecha tandis que Julian Ryerson et Daniel Svensson occupent les postes de pistons. Devant, Serhou Guirassy est soutenu par Fabio Silva.

Les compositions

Sabah FK :

Sabah

4-2-3-1
Officielle

Borussia Dortmund :

Dortmund

3-5-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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