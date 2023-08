Mercato Real Madrid : le Bayern Munich propose une option osée pour Aurélien Tchouameni

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich galère. Pourtant, les Allemands nous avaient habitués à parfaitement gérer leur recrutement, anticipant très souvent des signatures afin d’éviter la concurrence une fois l’été venu. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena n’ont pas pu le faire cet été, eux qui ont remercié leur directeur sportif, Hasan Salihamidžić, avant la fin de la saison 2022-23. Sans lui, mais avec Thomas Tuchel, qui a son mot à dire sur le mercato, le club bavarois tente d’avancer.

Le Bayern Munich cherche un milieu

Mais il peine à le faire sur des dossiers essentiels, notamment celui concernant le fameux numéro 9. Le problème n’est pas de cibler un joueur, puisque Harry Kane est la priorité, ni de le convaincre puisque l’Anglais veut rejoindre Munich. Mais le souci est de convaincre Daniel Levy, le président des Spurs. Ce dernier est très dur en affaires et réclame 117 millions d’euros pour son joueur. Pas un euro de moins. De quoi dérouter le Bayern Munich, qui pensait boucler ce dossier pour 100 millions d’euros maximum.

Les champions d’Allemagne ont, en revanche, plus de chances de parvenir à recruter Kyle Walker. Le latéral droit est d’accord pour signer 3 ans. Il faudra juste s’entendre financièrement avec Manchester City, qui ne fermera pas la porte à son départ. Une bonne nouvelle pour les Allemands, qui sont aussi en difficulté pour renforcer leur milieu de terrain. Thomas Tuchel réclame un joueur pour solidifier son entrejeu, lui qui a été déçu par Leon Goretzka et Joshua Kimmich.

Tuchel ne lâche pas Tchouameni

Konrad Laimer, arrivé cet été, n’a pas le profil qu’il recherche. Il veut un élément qui apporte de l’agressivité et de l’impact. Il a d’ailleurs expliqué en conférence de presse qu’il lui manque un n°6 défensif. Et la priorité de TT se nomme Aurélien Tchouameni (23 ans). Sport 1 en a parlé il y a quelques jours. Et la publication allemande assure que le Français est toujours désiré par l’ancien coach de Chelsea. Seul problème pour lui et pas des moindres, le Real Madrid ne semble pas vendeur. Le joueur, approché aussi par Liverpool, ne compte a priori pas changer d’air.

Mais Tuchel ne lâche rien et veut absolument le recruter. Le technicien de 49 ans, qui a échangé avec le Français pour lui expliquer son projet et ses envies, a proposé une solution étonnante. En effet, Sport1 révèle que lors d’un échange avec ses dirigeants, il a proposé de récupérer Aurélien Tchouameni en prêt durant une saison puisque le Real Madrid ne veut pas le vendre. Difficile d’imaginer les Merengues le céder en prêt. Il faudrait aussi convaincre le joueur. Mais Tuchel pense qu’il y a un coup à faire d’ici la fin du mercato en raison de l’énorme concurrence qui existe à Madrid dans l’entrejeu. Le Bayern Munich ne compte donc pas lâcher l’affaire pour Tchouameni.