Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : deux Titis parisiens vont s’engager au Club Bruges

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos @Maxppp

Le PSG va voir partir deux de ses jeunes espoirs vers le Club Bruges. Selon L’Équipe, le défenseur Samba Coulibaly (18 ans), élément important du parcours parisien en Youth League et aperçu à l’entraînement avec le groupe professionnel en fin de saison, est sur le point de s’engager avec le club belge.

La suite après cette publicité

Même destination pour l’ailier Elijah Ly (18 ans), qui n’avait pas reçu de proposition de contrat professionnel de la part du PSG. Ces départs s’inscrivent dans la vague de jeunes talents quittant le club de la capitale cet été, alors que seul Adam Ayari, parmi les joueurs nés en 2008, a pour l’instant signé son premier contrat professionnel avec Paris. Pour rappel, Pierre Mounguengue s’est aussi engagé avec le Dynamo Kiev.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Pro League
Club Bruges
PSG
Elijah Ly
Samba Coulibaly

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Pro League Jupiler Pro League
Club Bruges Logo Club Bruges
PSG Logo Paris Saint-Germain
Elijah Ly Elijah Ly
Samba Coulibaly Samba Coulibaly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier