PSG : deux Titis parisiens vont s’engager au Club Bruges

Le PSG va voir partir deux de ses jeunes espoirs vers le Club Bruges. Selon L’Équipe, le défenseur Samba Coulibaly (18 ans), élément important du parcours parisien en Youth League et aperçu à l’entraînement avec le groupe professionnel en fin de saison, est sur le point de s’engager avec le club belge.

La suite après cette publicité

Même destination pour l’ailier Elijah Ly (18 ans), qui n’avait pas reçu de proposition de contrat professionnel de la part du PSG. Ces départs s’inscrivent dans la vague de jeunes talents quittant le club de la capitale cet été, alors que seul Adam Ayari, parmi les joueurs nés en 2008, a pour l’instant signé son premier contrat professionnel avec Paris. Pour rappel, Pierre Mounguengue s’est aussi engagé avec le Dynamo Kiev.