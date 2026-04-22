PSG-Nantes : le magicien "Kvaradona" continue d’éblouir la Ligue 1

Il n’y a plus grand-chose à dire sur Khvicha Kvaratskhelia que l’on ne sache déjà. Mais ce mercredi face à Nantes, le Géorgien a quand même tenu à rappeler à tout le monde pourquoi il est indiscutable dans le onze de Luis Enrique. Un penalty d’abord, transformé sans trembler à la 13e minute alors que le PSG traîne sa réputation de maladroit sur ce type d’exercice. Puis à la 50e, "Kvaradona" a frappé. Trouvé par Dembélé à l’entrée de la surface, il élimine trois défenseurs nantais dont un sur un double contract dévastateur dans un festival technique absolument déconcertant avant de conclure avec sang-froid face à Anthony Lopes. Deux buts, un retour défensif décisif dans les premières minutes pour couper une attaque d’Abline, et une présence constante dans le jeu.

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C’est ça, le joueur total décrit par la presse parisienne depuis des semaines. Les chiffres de sa saison parlent d’eux-mêmes. Depuis les huitièmes de finale de Ligue des Champions, Kvaratskhelia affiche 7 buts et 3 passes décisives en 9 matchs. En Ligue 1, il est le meilleur offensif du PSG dans les gros matchs. Un joueur que Luis Enrique titularise dans chaque rendez-vous qui compte, et qui répond à chaque fois. Physiquement, l’ancien de Naples marche sur l’eau. Et il l’a confirmé en zone mixte. «Je me sens très bien, et je pense que toute l’équipe se sent bien. Actuellement, on est concentré sur la Ligue 1 car on a des matchs importants. On pense bien sûr à la C1, mais on est content de gagner ce match et on pensera à la suite», a-t-il déclaré.

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Kvara régale encore

Car le PSG joue gros sur tous les tableaux. Avec cette victoire 3-0, les Parisiens reprennent quatre points d’avance sur le RC Lens au classement de Ligue 1. «Chaque match est important, on joue le titre avec Lens donc tous les matchs sont importants. Lens était à un point avant ce match. Ils ont une bonne équipe et ils ont gagné beaucoup de matchs. Bien sûr que c’est un rival et que ce sera dur mais si on joue à notre niveau, ce sera dur pour eux aussi», a reconnu le Géorgien. Et en Ligue des Champions, la demi-finale contre le Bayern Munich approche. «La clé contre le Bayern ? Jouer notre jeu. On a de bons joueurs donc on doit se faire confiance et on doit y aller pour gagner». La formule est simple, presque trop.

Depuis les huitièmes de finale, Kvaratskhelia marche sur l’eau. Decisif contre Chelsea, buteur contre Liverpool, double buteur ce soir contre Nantes et déjà buteur le week-end dernier face à l’OL avec une entrée efficace. L’homme des grands rendez-vous est aussi celui des mercredis ordinaires. Et au PSG, on commence à se dire que la meilleure version de Kvaratskhelia arrive peut-être au meilleur moment de la saison, comme la saison dernière où il avait passé un véritable cap dans le sprint final avec la Ligue des champions notamment. Luis Enrique se frotte les mains.