Ligue 1 : les droits TV, l’autre victime du départ de Kylian Mbappé

Cette fois, il va falloir se faire une raison. Après sa prolongation miraculeuse d’il y a deux ans, Kylian Mbappé va s’en aller du PSG à la fin de la saison. Le coup est forcément rude pour son club, qui s’apprête à perdre le meilleur buteur de son histoire (243 réalisations en 290 matchs). Il a de la ressource, notamment financière. Ce départ va aussi lui permettre de remodeler son effectif avec l’argent économisé sur le salaire de la star. La LFP ne peut pas en dire autant. Pour elle, la fin de l’ère Mbappé ouvre une grande période d’incertitudes, voire même de turbulences.

Qu’il semble loin ce temps où Vincent Labrune promettait « aux alentours du milliard d’euros » aux présidents de Ligue 1. C’était pourtant en juin dernier. Depuis, le parton de la LFP a enchaîné les déconvenues. Messi et Neymar sont partis loin de France, renforçant l’idée que les stars de ces dernières années fuyaient le championnat. Ça s’est renforcé de manière concrète lors des enchères organisées en octobre pour les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. L’appel d’offres s’est avéré infructueux. Aucun diffuseur n’a été attiré par le lot premium (mis à prix à 530 M€ pour les deux meilleures affiches et le 4e choix en co-diffusion) et le lot de volume (270 M€ pour les autres matchs).

La Ligue 1 perd sa tête d’affiche

Face à cela, la LFP n’a pas eu d’autre choix que de passer à l’étape suivante : la négociation de gré à gré. Elle ne partait pas en position de force après ce premier revers, le départ annoncé de Mbappé ne va pas l’arranger. Sans le capitaine des Bleus dont l’aura dépasse largement nos frontières et celles du football, la Ligue aura bien du mal à obtenir ce qu’elle veut. Elle perd elle aussi la dernière grande star de son championnat, un Français qui plus est. «Cette nouvelle ne va pas aider la Ligue c’est évident. Et cela va devenir un levier de négociation. Surtout pour les diffuseurs étrangers !» abonde une source restée anonyme auprès de RMC.

Reste à connaître l’impact sur les montants. Le sujet est essentiel puisque le budget de nos clubs est constitué à un tiers des recettes liées aux droits TV. Une baisse drastique provoquerait un véritable séisme, surtout pour les équipes qui se reposent essentiellement sur cette manne, confirme sur BFM TV Pierre Maes, fin connaisseur du sujet. «Dans des négociations de gré à gré, ça donne des arguments aux diffuseurs. On pourrait se retrouver dans un cercle vicieux. Une baisse des droits TV fait que les clubs ne parviennent plus à concurrencer les autres clubs européens efficacement. Les recettes générées diminuent, comme les droits TV.»

Des raisons d’être optimiste

Paradoxalement, et alors que le PSG est directement concerné par l’avenir de Kylian Mbappé, ses nombreux contrats marketing, sa visibilité et l’envergure de son actionnaire le protègent. Du côté de la LFP, on tente de ne pas céder à la panique. Le départ de la principale tête d’affiche était à prévoir et les négociations avec les diffuseurs sont menées sur le long terme. Le futur accord se tiendra sur une période de 5 ans où la valse des joueurs sera permanente. «Est-ce que la moitié des abonnés français vont arrêter de regarder la Ligue 1 et le PSG parce que Mbappé s’en va ? Non. C’est une Ligue compétitive avec Marseille, Lille ou encore Lyon», affirme même un diffuseur sur RMC.

C’est surtout au rayon des droits à l’international que la LFP risque d’être perdante. Mais même de ce côté-là, il y a de quoi voir le verre à moitié plein. Sur l’accord toujours en vigueur jusqu’à la fin de la saison, beIN Sports paye 80 M€ par an. Labrune espère atteindre les 200 M€, soit plus du double. Si cette barre symbolique est sans doute illusoire, la marge de progression est importante, et le départ de Mbappé n’aura pas de lourde conséquence. En effet, deux tiers des droits de diffusion à l’international ont déjà été vendus, limitant la casse. L’Equipe a même sorti le chiffre de 120 M€ la semaine dernière. De quoi rassurer, un peu.