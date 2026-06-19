EdF : les 3 changements prévus par Deschamps contre l’Irak

2 à 3 changements. C’est ce que prévoyait possiblement Didier Deschamps pour la rencontre des Bleus face à l’Irak lundi prochain. On apprenait dans la soirée que Bradley Barcola allait certainement débuter cette rencontre, au préjudice de son coéquipier en club, Désiré Doué.

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D’après RMC, deux autres joueurs ont des chances d’intégrer le onze tricolore lors de ce match de la deuxième journée de Coupe du Monde : Lucas Digne et Manu Koné. Le latéral gauche remplacerait Théo Hernandez, en difficulté en fin de rencontre face au Sénégal. Manu Koné prendrait, lui, la place d’Aurélien Tchouameni, sans doute laissé au repos.