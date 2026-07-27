Mercato : Chelsea veut recruter le vétéran Danny Welbeck et met déjà Emegha sur le marché !

Encore une fois, Chelsea met le feu au mercato. Les Blues ont toujours la fièvre acheteuse et cet été, ils ont déjà déboursé 282 M€ pour s’offrir Morgan Rogers, Marco Palestra et Denner. Sans oublier les arrivées officielles de joueurs recrutés il y a un an ou plus, tels que Geovany Quenda et Emmanuel Emegha. Comme à son habitude, le club anglais essaie d’enrôler le plus grand nombre possible de jeunes talents en devenir, même si cette fois, il risque d’en surprendre plus d’un.

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The Athletic affirme cet après-midi que Chelsea veut s’offrir les services de Danny Welbeck. L’ancien pensionnaire de Manchester United évolue à Brighton depuis 2020 et sort de deux saisons plutôt prolifiques en Premier League (10 buts en 30 matches en 2024/2025 et 13 buts en 37 matches en 2025/2026). À 35 ans, le natif de Manchester prouve qu’il sait encore faire trembler les filets de Premier League. Mais voir les Blues essayer de le recruter surprend.

Emegha bientôt parti ?

Actuellement, les Blues disposent d’une attaque très fournie avec Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson ou encore João Pedro. Qu’importe. Le média britannique assure même que l’optimisme est de rigueur du côté de Chelsea pour convaincre les Seagulls de lâcher leur buteur, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Mais si les Blues foncent sur cette piste pour le moins étonnante, c’est parce qu’ils sont prêts à laisser filer plusieurs de leurs attaquants, parmi lesquels Emmanuel Emegha (23 ans).

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Là encore, la nouvelle a de quoi surprendre puisque le jeune Hollandais, qui s’est récemment blessé aux ischio, vient tout juste d’arriver à Stamford Bridge, où il est sous contrat jusqu’en 2033. Pour rappel, Chelsea l’avait recruté l’an dernier en échange de 25 M€, mais l’avait laissé à Strasbourg. Attendu cette saison en Angleterre, Emegha a même été buteur de son premier match avec les Blues. Malheureusement pour lui, il ne semble pas avoir fait l’unanimité chez ses dirigeants qui sont à l’écoute de toute offre selon The Athletic. Tout comme Liam Delap et Nicolas Jackson qui ne seront pas retenus en cas de belle proposition. À bon entendeur.