Real Madrid : le but de Mbappé sur la première passe décisive de Diomandé

Le Real Madrid prend les devants lors de son déplacement à Elche ce soir. Après le coup-franc de Güler, Kylian Mbappé a doublé la mise en étant à la réception d’un centre parfait de Yan Diomandé.

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🇫🇷 | Le but du break de Kylian Mbappé ! Le Français semble blessé et reste au sol… 🤕👀#ElcheRealMadrid #LALIGA



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Titulaire ce soir pour la seconde fois depuis sa signature pour 140 M€ à la Casa Blanca, l’Ivoirien en profite pour offrir sa première passe décisive. Au passage, Mbappé a reçu un coup du gardien en marquant mais s’est relevé.