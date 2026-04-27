PSG-Bayern | Streaming : comment regarder le match en direct

C’est le match que tout le monde attend. Mardi soir, le Paris SG reçoit le Bayern Munich dans une demi-finale aller explosive. Les deux équipes ont prouvé qu’elles étaient les meilleures en Europe depuis le début des matches à élimination directe. Le Bayern s’est fait la main sur l’Atalanta Bergame avant de sortir le Real Madrid, pendant que le club de la capitale a de nouveau éliminé les Anglais, en sortant Chelsea puis Liverpool. Et à chaque fois, avec la manière. Ce qui fait dire à tous les observateurs que ce Paris SG-Bayern a des allures de finale.

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Profitons en, ce n’est "qu’une" demi-finale et il y aura donc un aller, au Parc des Princes, et un retour, à l’Allianz Arena, entre deux équipes joueuses, portées sur l’attaque, avec des joueurs ébouriffants comme Kvaratskhelia, Olise, Dembele, Kane, Vitinha, Luis Diaz. Luis Enrique gère son effectif de manière précieuse, pour conserver un maximum de force pour cette demi-finale. Vincent Kompany, le coach des Bavarois, a de son côté déjà sécurisé le titre de champion d’Allemagne et arrivera pleinement concentré sur la Ligue des Champions.

Que faut-il attendre de cette affiche exceptionnelle ? Le Paris SG cherchera à créer l’écart, comme il l’a fait contre Chelsea puis Liverpool, mais il se souviendra que le club munichois l’avait emporté 2-1 sur sa pelouse le 4 novembre dernier, grâce à un doublé de Luis Diaz, qui avait également lourdement blessé Achraf Hakimi ce soir-là. Le Bayern, c’est l’une des bêtes noires du Paris SG en Ligue des Champions et c’est un défi de taille pour Luis Enrique, plus décidé que jamais à faire de son PSG la seule référence européenne !

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À quelle heure et sur quelle chaîne regarder Paris SG-Bayern Munich ?

Vous vous demandez comment suivre cette rencontre sous haute tension ? Le coup d’envoi de cette demi-finale aller de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sera donné ce mardi soir à 21h tapantes par l’arbitre de la rencontre. Pour ne rien rater des compositions d’équipes, de l’échauffement et de la tension qui monte dans les couloirs de Stamford Bridge, il faudra vous brancher sur CANAL+FOOT, diffuseur officiel de l’événement. Le groupe crypté déploie les grands moyens avec une prise d’antenne précoce pour son émission d’avant-match afin de vous plonger au cœur de ce choc européen.

Regarder le match de foot Paris SG-Bayern Munich en streaming HD

Comme vous en avez pris l’habitude ces dernières années, il faudra vous connecter à CANAL+ pour profiter de cette rencontre de l’UEFA Champions League. Paris SG-Bayern sera diffusé sur CANAL+FOOT ce mardi soir à 21h. Pour profiter de ce match de prestige à ne rater sous aucun prétexte, pour l’historique entre les deux équipes et pour le nombre de stars du ballon rond alignées au mètre carré, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir CANAL+.

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