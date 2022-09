Milan Skriniar envoie un message fort à l'Inter

Cet été, le Paris Saint-Germain a tout tenté pour recruter Milan Skriniar. Mais les Franciliens n'ont pas fait une offre suffisamment importante aux yeux de l'Inter, qui a réclamé entre 70 et 90 millions d'euros pour son défenseur libre en 2023. Mais les pensionnaires du Parc des Princes comptent bien revenir à la charge cet hiver, alors que les Lombards espèrent blinder leur joueur. Interrogé par DAZN, Skriniar a évoqué le début de saison et les rumeurs à son sujet. Ses propos sont relayés par la Gazzetta dello Sport. «Il y avait énormément de désillusions (l'an dernier en Serie A, ndlr), mais nous nous sommes dit que nous avions tout de même remportés deux titres et que le fait de ne pas avoir remporté le Scudetto devait être un stimulant pour commencer la préparation et chercher à la gagner cette année. Je ne veux pas écouter les rumeurs, elles te font perdre uniquement de l’énergie.»

Puis, il a adressé un message à son entraîneur Simone Inzaghi.« C’est comme si c’était l’un des nôtres, il parle et il pète les plombs avec nous. Quand il a quelque chose à dire, il hausse le ton. C’est un entraineur équilibré. Il sait se divertir avec nous, et il sait quand il doit intervenir pour nous dire ce qu’il pense.» Enfin, il a remercié les Tifosi. «J’ai toujours cherché à donner mon maximum pour ces couleurs et cette équipe. Je le fais encore maintenant comme je l’ai toujours fait et c’est pour cela que les Tifosi me veulent du bien. J’ai d’excellents rapport avec eux et je tiens à les remercier, c’est si beau pour un joueur, d’avoir un tel rapport avec ses supporters». Le message est passé !