Real Madrid : la presse madrilène panique à cause des polémiques autour de Yan Diomandé

C’est un dossier qui traîne. Et forcément, ça commence à en inquiéter plus d’un du côté de Madrid. Annoncé au Real Madrid, qui aurait grillé le Paris Saint-Germain dans ce dossier, Yan Diomandé n’est toujours pas sous les ordres de José Mourinho. Il faut dire que ces derniers jours, plusieurs révélations ont été faites au sujet du joueur, et plus particulièrement sur ses agents.

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Un conflit oppose ainsi son ancien agent, Max-Alain Gradel, à Roc Nation, la boîte qui gère ses intérêts aujourd’hui. C’est ce qu’a par exemple révélé le journaliste Romain Molina récemment, et la presse espagnole fait ce lundi des révélations à ce sujet aussi. Comme l’indique AS, c’est à cause de cette plainte déposée par l’ancien international ivoirien que le transfert du joueur à Madrid n’est toujours pas concrétisé, dans la mesure où légalement, son transfert ne peut être acté tant que la plainte est toujours là. Des problèmes en coulisses dont les dirigeants madrilènes n’étaient visiblement pas au courant.

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Un dossier qui fait parler

Et clairement, on sent une certaine inquiétude à Madrid. « Le règlement de la FIFA pourrait avoir des conséquences sur l’inscription de l’ailier », indique par exemple le média. « Le Real Madrid, qui a négocié avec Roc Nation, attend une solution rapide à ce conflit entre agents. Diomandé lui aussi doit attendre », rajoute AS, qui explique que la FIFA pourrait tout de même accorder une licence provisoire au joueur pour qu’il rejoigne Madrid. « Problème inattendu », titre Mundo Deportivo, alors qu’Onda Cero, via son journaliste Alberto Pereiro, se veut plus rassurante, expliquant qu’a priori la FIFA ne peut pas vraiment faire grand-chose, dans un sens comme dans l’autre.

Mais ce qui est certain, c’est qu’on sent que ce contre-temps inattendu en inquiète plus d’un en Espagne, puisque ce sujet a fait la une de plusieurs médias et a été évoqué dans les différentes émissions sportives de la nuit à la radio. La tendance reste à la confirmation du transfert du joueur du RB Leipzig à Madrid, mais beaucoup ont été pris de court par cette nouvelle. De son côté, Roc Nation a tenu à monter au créneau sur Instagram : « nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsque des médias non professionnels et mal informés publient de fausses informations nuisibles dans le seul but d’attirer l’attention, surtout lorsqu’elles visent personnellement nos clients sans aucun fondement. Les médias et les journalistes doivent se tenir responsables ». Affaire à suivre…