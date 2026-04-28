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Ligue des Champions

PSG-Bayern : Achraf Hakimi se blesse mais reste sur le terrain !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

La demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich tient toutes ses promesses. Après avoir été refroidis par Harry Kane sur penalty, les Parisiens ont su réagir et mènent 5 buts à 4. Un score historique pour une demi-finale aller de C1.

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Cependant, une mauvaise nouvelle est venue ternir la fin de la rencontre des Rouge et Bleu. Après un duel avec Laimer, Achraf Hakimi s’est arrêté en se tenant l’arrière de la cuisse. Ça n’a pas empêché le Marocain de rester sur le terrain, sans que le PSG puisse le remplacer (les Franciliens ont fait tous leurs changements).

Pub. le - MAJ le
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