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Qatar : Djamel Belmadi élu entraîneur du mois

Par Hanif Ben Berkane
Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie @Maxppp

Djamel Belmadi brille au Qatar. L’ancien sélectionneur de l’Algérie a été élu entraîneur du mois d’octobre en Qatar Stars League grâce aux excellents résultats d’Al-Duhail. Sous ses ordres, le club qatari a réalisé un sans-faute avec quatre victoires en autant de rencontres, lui permettant de s’installer à la première place du championnat.

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Parmi les succès marquants de cette période figure notamment une victoire de prestige face à Al-Sadd (3-2), champion en titre. Une belle récompense pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Valenciennes, qui confirme son excellent début de saison sur le banc d’Al-Duhail.

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