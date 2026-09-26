Belgique : l’aveu de Kevin De Bruyne sur son avenir

Après avoir longtemps entretenu le doute autour de son avenir international, Kevin De Bruyne semble désormais bien décidé à poursuivre l’aventure avec la Belgique. Le milieu de terrain de 35 ans, qui avait confirmé cette semaine vouloir rester chez les Diables Rouges, a fêté sa 125e sélection ce vendredi soir à l’occasion de la victoire contre l’Italie (2-0), pour les débuts de Mark van Bommel sur le banc belge. Une rencontre parfaitement lancée par Mika Godts, avant que Dodi Lukebakio ne fasse le break en seconde période.

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Après le succès à Rome, le joueur de Naples a publié un message particulièrement clair sur ses réseaux sociaux, laissant entendre que son histoire avec la sélection était loin d’être terminée : « 125 sélections… et ce n’est pas fini ! Belle initiative pour un nouveau chapitre ! Fier ! » Une déclaration qui vient confirmer les propos tenus quelques jours plus tôt, lorsqu’il expliquait avoir retrouvé l’envie de poursuivre après la Coupe du Monde 2026, notamment grâce aux encouragements de ses coéquipiers. De Bruyne a également expliqué vouloir accompagner la nouvelle génération belge dans cette nouvelle ère sous Mark van Bommel.