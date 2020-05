Liga : Javier Tebas confirme la date de lancement de la prochaine saison

Après la Bundesliga, plusieurs championnats européens vont reprendre dans les jours à venir. Au Portugal, la Liga NOS va revenir le 3 juin, suivi ensuite de la Liga (semaine du 8 juin), de la Premier League (17 juin) et de la Serie A (20 juin). Si on prépare forcément la reprise en Espagne, les instances se penchent aussi sur le prochain exercice, celui de 2020-2021. Et le président de LaLiga Javier Tebas a donné la date de lancement.

«Plus de 130 personnes de LaLiga travaillent pour que tout soit fait d'une nouvelle manière. Les voyages, l'organisation, tout. Nous sommes prêts et l'important sera le jour où nous terminerons la compétition. Le prochain débutera le 12 septembre», a déclaré le patron de LaLiga dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Rendez-vous donc en septembre pour la saison 2020-2021 de Liga.