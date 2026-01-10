Menu Rechercher
FA Cup : Crystal Palace éliminé par un club de 6e division !

Macclesfield 2-1 Crystal Palace

Immense surprise en Angleterre où en 32e de finale de FA Cup, Crystal Palace a été éliminé par Macclesfield FC, 14e de 6e division ! Les Eagles ne se sont jamais remis des deux buts marqués par Dawson (43e) et Buckley (61e) et ont fini par s’incliner 2-1.

La rédaction de l’écart de Yeremi Pino en fin de match (90e) a été insuffisante. Malgré la présence sur le terrain de joueurs comme Walter Benitez, Jaydee Canvot, Adam Wharton, Borna Sosa ou même Marc Guehi, le tenant du titre sort par la toute petite porte de la compétition.

