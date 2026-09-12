CDM 2026 : Fabian Ruiz tacle les Argentins après les incidents en finale

Près de deux mois après le sacre de l’Espagne contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde (1-0, a.p.), Fabian Ruiz n’a toujours pas digéré les échauffourées survenues après le coup de sifflet final. Interrogé par The Athletic, le milieu du PSG a regretté l’attitude de plusieurs joueurs argentins et surtout l’image renvoyée aux jeunes supporters. « C’est une séquence que tout le monde a vue et que personne n’aime voir. Il y a de jeunes enfants qui regardent le football à qui nous ne devrions pas montrer cela comme exemple. Il faut savoir gagner et il faut savoir perdre. Personne n’aime perdre mais c’était un moment regrettable dans une finale de Coupe du monde », a expliqué le champion du monde espagnol.

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Fabian Ruiz préfère désormais que les célébrations de la Roja restent comme l’image forte de cette finale particulièrement tendue. « Nous essayons toujours de donner un bon exemple parce que tout le monde regarde le football, des plus petits aux plus âgés. J’espère que ce moment sera oublié et que l’on se souviendra de nos célébrations, qui étaient inoubliables. » Les incidents avaient notamment impliqué Leandro Paredes et ont depuis entraîné de lourdes sanctions de la FIFA. L’ancien Parisien a écopé de dix matches de suspension, Nahuel Molina de sept, tandis que Roberto Ayala, membre du staff argentin impliqué dans les violences, a été suspendu trois rencontres.