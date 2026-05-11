Menu Rechercher
Commenter 29
Ligue des Champions

LdC : la terrible statistique de l’OM

Par Allan Brevi
1 min.
Les supporters de l'OM mécontents après leurs joueurs @Maxppp

L’Olympique de Marseille a entretenu un mince espoir européen ce dimanche soir en s’imposant difficilement sur la pelouse du Havre (0-1). Une victoire précieuse dans une fin de saison extrêmement tendue, marquée par les polémiques internes, les sanctions disciplinaires et les critiques autour d’Habib Beye. Malgré ce succès, les Olympiens restent plongés dans une atmosphère électrique avant une dernière journée décisive face à Rennes.

La suite après cette publicité

Mais une certitude est déjà tombée : l’OM ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Une nouvelle désillusion pour le club phocéen, qui confirme surtout une statistique inquiétante. Marseille n’a plus réussi à enchaîner au moins deux participations consécutives à la C1 depuis la période 2011-2012, où le club avait disputé 5 campagnes de suite dans la compétition.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier