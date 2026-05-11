LdC : la terrible statistique de l’OM

L’Olympique de Marseille a entretenu un mince espoir européen ce dimanche soir en s’imposant difficilement sur la pelouse du Havre (0-1). Une victoire précieuse dans une fin de saison extrêmement tendue, marquée par les polémiques internes, les sanctions disciplinaires et les critiques autour d’Habib Beye. Malgré ce succès, les Olympiens restent plongés dans une atmosphère électrique avant une dernière journée décisive face à Rennes.

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Mais une certitude est déjà tombée : l’OM ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Une nouvelle désillusion pour le club phocéen, qui confirme surtout une statistique inquiétante. Marseille n’a plus réussi à enchaîner au moins deux participations consécutives à la C1 depuis la période 2011-2012, où le club avait disputé 5 campagnes de suite dans la compétition.