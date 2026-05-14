Barça : la réponse glaciale de Flick sur Florentino Pérez

Déjà sacré champion d’Espagne, le FC Barcelone se déplaçait à Alavés hier soir. Les Blaugranas n’ont pas été tranchants et ont même perdu à Mendizorroza. Après la rencontre, Hansi Flick était présent en conférence de presse pour faire le bilan. « Aujourd’hui, j’ai vu l’équipe motivée, elle a fait de bonnes choses. J’ai donné des minutes à ceux qui avaient le moins joué. Nous voulions gagner, mais ce n’était pas possible. Nous n’atteindrons pas la Ligue des 100 points » a indiqué le technicien de 61 ans.

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Puis, l’Allemand a été questionné sur le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Et il a été clair. « Cela ne vaut pas la peine de répondre ». Si les Catalans ont atteint leurs objectifs, sans aller loin en Ligue des Champions malgré tout, le rival n’a clairement pas rayonner en faisant une saison blanche. Par ailleurs, les affaires entre les deux clubs auraient même fait pitié en Catalogne. Ambiance en Liga…