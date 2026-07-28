Mercato : où en est le dégraissage de l’OL ?

La saison dernière, l’Olympique Lyonnais a prouvé qu’avec de bonnes idées et un recrutement malin, on pouvait faire de belles choses. Malgré la déception en Ligue Europa, où les Rhodaniens auraient pu espérer mieux, la formation lyonnaise a terminé quatrième du championnat de France, après avoir eu un pied en Ligue 2 l’été dernier. Une sacrée performance que l’on doit à toute une équipe et un club, qui a su travailler main dans la main pour redresser la barre. Contrairement à l’omnipotent John Textor, Michele Kang a laissé les personnes compétentes travailler sans forcément intervenir. Le Directeur Général, Michael Gerlinger, ou encore Matthieu Louis-Jean, le Directeur technique promu au poste de directeur sportif, ont eu les mains libres pour façonner un OL plus sain et qui colle à ce que Paulo Fonseca souhaitait mettre en place.

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Cet été, la direction sportive a dû rapidement avancer sur son mercato avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions en ligne de mire. Mads Bidstrup, Kaïl Boudach, Mohamed Ouédraogo et Julien Duranville sont déjà arrivés, tandis que Loïs Openda a été officialisé en début de soirée ce mardi. En difficulté à la Juventus, le Belge, qui connaît parfaitement la Ligue 1 depuis son passage à Lens, va renforcer l’attaque rhodanienne. Mais le mercato est encore loin d’être terminé pour Lyon, qui a aussi mis la main sur le jeune talent de 17 ans Cluver Sambi Mbungu. Comme expliqué par nos soins, l’OL est en discussions avancées pour recruter le défenseur Felix Bacher (Estoril). Jun-ho Bae, milieu offensif de Stoke City, est aussi courtisé par les Gones, qui ont formulé une offre de 3,5 M€. Lyon suit aussi le cas de Jacob Widell Zetterström (Derby County) en cas de départ chez ses gardiens.

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Des mouvements sont encore attendus

Ce week-end, Paulo Fonseca, qui s’est réjoui du recrutement, a avoué avoir encore certains besoins lors d’un entretien accordé au Progrès. « Nous avons des joueurs qui vont s’en aller. Deux ou trois milieux ne vont pas rester. On a besoin d’un numéro 6 plus fort, car le jeu au milieu est très physique. On a Mads (Bidstrup), qui est agressif, qui court tout le temps, mais il a besoin de temps, on a besoin de son énergie. On veut travailler avec des joueurs qui sont forts dans leur tête aussi. Et on a des joueurs comme Malick Fofana ou Khalis Merah qui ont encore besoin de prendre de l’expérience. Bien sûr, on va prendre un avant-centre de métier, même si Rémi (Himbert) est très bon. » Le Portugais, qui aimerait des renforts plus expérimentés, en a dit un peu plus par la suite sur la gestion des joueurs potentiellement sur le départ.

« Oui, les joueurs savent (qu’ils vont partir, ndlr). Pour la relation humaine, c’est un peu difficile, c’est vrai. Mais quand je choisis l’équipe, je sais quand un joueur ne correspond plus. Je dois construire l’équipe avec les joueurs qui, pour moi, ont le profil. De toute manière, les joueurs le sentent bien, ils n’ont pas la même concentration, c’est inévitable. Mais c’est le foot moderne. » Cela va dans le sens des déclarations de Matthieu Louis-Jean qui a reconnu, jeudi dernier, chez nos confrères que des départs vont intervenir. « Il va y avoir des départs. On travaille sur les futures sorties. Et il y aura d’autres arrivées par la suite. (…) On est satisfait de ces premières arrivées, car on voulait être actif tôt avec le tour préliminaire à préparer. » Pour le moment, l’OL s’est séparé d’Afonso Moreira, après seulement une saison. Le Portugais a été transféré pour 33,6 M€, dont 4,1 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value.

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L’OL doit régler plusieurs départs

Son départ a fendu le cœur de Fonseca, mais sa vente était nécessaire pour aider le club à être dans les clous financièrement. Le Bayer Leverkusen a aussi mis la main sur le jeune Kenan Doganay pour un montant de 265 000 €, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. La recrue fantôme, Matt Turner, elle, a de nouveau été prêté au New England Revolution jusqu’à la fin de l’année 2026, avec une option pour étendre ce prêt d’un an. Achraf Laaziri a, lui, rejoint l’Ittihad Tanger. L’OL conserve un intéressement de 10% sur une éventuelle future revente. Mais d’autres mouvements sont encore attendus. Fonseca a parlé de départs dans l’entrejeu. Comme expliqué par nos soins, Orel Mangala a fait savoir qu’il souhaite avoir plus de temps de jeu. Il y a quelques semaines, son nom a été cité du côté de Bologne par La Gazzetta dello Sport. En Turquie, certains médias ont parlé d’un intérêt de Besiktas.

Comme lui, Tanner Tessmann est sur la rampe de départ. The Athletic évoque des pistes en Angleterre et en Italie. L’OL n’est pas assuré de conserver Pavel Sulc. Surprenant la saison dernière, le polyvalent tchèque a tapé dans l’œil de Leeds d’après nos informations. Des échanges ont même eu lieu entre les deux clubs. Mais pour le moment, les Anglais sont refroidis par le prix demandé par Lyon, à savoir 25 M€. En défense, Nicolas Tagliafico est dans le viseur du Deportivo La Corogne selon El Desmarque. Rien n’est exclu le concernant, ainsi que des éléments comme Ruben Kluivert ou encore Ainsley Maitland-Niles. Plus tôt cet été, Crystal Palace avait un œil sur lui. Prêté l’an dernier à Montpellier, Enzo Molebe a des courtisans. Nice, Troyes et le HAC sont cités comme des points de chute potentiels. Il faudra aussi faire un point sur Alejandro Gomes Rodriguez, Justin Bengui ou encore Mahamadou Diawara. D’autres éléments, jugés indésirables, sont aussi invités à s’en aller. On pense à Duje Caleta-Car ou Paul Akouokou. Une autre phase du mercato commence pour MLJ et ses équipes, qui vont devoir bien vendre.