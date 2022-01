Serie A : Cagliari retourne Bologne

En clôture de la 21e journée de Serie A, Cagliari accueillait Bologne ce mardi soir. Les visiteurs ouvraient le score au retour des vestiaires. Riccardo Orsolini, courtisé par le Séville FC, donnait l'avantage aux siens (54e).

Les Sardes revenaient dans la partie quelques instants plus tard. Leonardo Pavoletti remettait les deux formations à égalité (71e). Et dans le temps additionnel, les hommes de Walter Mazzarri allaient s'offrir un succès très important dans l'opération maintien, grâce à un but de Gaston Pereiro (90e +4). Score final (2-1).

Le classement de Serie A