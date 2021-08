OL : Malo Gusto s'emballe pour l'arrivée de Lionel Messi !

Malo Gusto et l'Olympique Lyonnais ont lancé leur saison de Ligue 1 par un match nul contre le Stade Brestois (1-1). Au coup de sifflet final, le jeune latéral droit était forcément déçu au micro d'Amazon Prime Video. «C’était un match un peu compliqué, on a couru après le score une bonne partie du match à cause d’une petite erreur, mais on va continuer à apprendre. C’est un bon point dans le sens où l’on n’a pas lâché, on a été en difficulté en première période et on est bien revenu en deuxième. Les entrées nous ont fait du bien, ils ont su dynamiser l’équipe, et on s’est senti un peu mieux.»

Le natif de Décines-Charpieu a ensuite été amené à réagir sur la sensation du moment. L'arrivée probable de Lionel Messi, 34 ans, au Paris Saint-Germain et donc en Ligue 1. Pour le jeune joueur lyonnais, pas de doute, affronter l'Argentin serait quelque chose d'hors norme. «C’est incroyable (la venue de Messi en Ligue 1), mais ce n'est pas encore fait, on ne sait pas, on verra bien. Mais on se tient prêt», a déclaré Malo Gusto, prudent mais prêt à en découdre, au micro d'Amazon Prime Video.