Rennes : Florian Maurice très touché par le départ de Bruno Genesio

La nouvelle a été officialisée ce jeudi. Après plusieurs jours de doutes, Florian Maurice a fini par annoncer son intention de rester au Stade Rennais. Annoncé partant depuis le départ soudain de Bruno Genesio, l’ancien attaquant est sorti du silence pour expliquer son silence et son choix de rester.

La suite après cette publicité

« Quand il se passe ce qu’il s’est passé dans les derniers jours, on a forcément une réflexion sur une décision qui a été assez brutale, dont on n’imaginait pas qu’elle puisse arriver aujourd’hui. Forcément quand il y a ce genre de décision… J’avais décidé de me mettre un peu en retrait pour réfléchir. (…) Je ne vous cache pas que j’ai été assez touché par tout ce qu’il s’est passé. J’avais besoin de ce recul. Ma relation avec Bruno est parfaite et elle continuera à être parfaite. (…) Je sais ce qu’il ressent, ce qu’il se passe. Je ne lui en veux pas, c’est sa décision et je dois la respecter », a-t-il déclaré sur RMC Sport.