Real Madrid : la réaction d’Álvaro Carreras lorsqu’il a appris qu’il ne jouerait pas

Lors de la victoire du Real Madrid face à l’Espanyol ce dimanche soir en Liga (0-2), une scène a rapidement enflammé les réseaux sociaux autour d’Álvaro Carreras. Alors que Ferland Mendy a été contraint de sortir sur blessure, le staff a fait appel à Fran García pour le remplacer, un choix visiblement mal vécu par le défenseur espagnol.

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Selon plusieurs images relayées en direct, Carreras aurait laissé transparaître une réaction de frustration au moment de voir son coéquipier entrer en jeu, une attitude interprétée comme un signe d’agacement face à sa situation dans la hiérarchie. Déjà en difficulté ces dernières semaines dans la rotation, le joueur verrait son statut reculer, ce qui nourrit les interrogations sur son rôle au sein de l’effectif madrilène et sur son état d’esprit actuel.