Menu Rechercher
Commenter 74
Coupe du Monde

Équipe de France : le penalty raté de Kylian Mbappé face au Maroc

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France 2-0 Maroc
winamax
1 1.60 N 3.90 2 6.50 bonus 100€

Pas de 8e but dans cette Coupe du Monde pour Kylian Mbappé, en tout cas pas pour le moment. Mais ce n’est pas l’occasion qui a manqué puisque le capitaine des Bleus a obtenu un penalty après avoir été fauché dans la surface par Noussair Mazraoui.

La suite après cette publicité

Après de longues secondes (minutes ?) d’attente de vérification par le VAR, Kylian Mbappé a vu sa tentative être détournée et même captée par Yassine Bounou. C’est seulement le deuxième penalty raté par Kylian Mbappé en équipe de France (14 marqués sur 16).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (74)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Maroc
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Maroc Flag Maroc
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier