Équipe de France : le penalty raté de Kylian Mbappé face au Maroc

Pas de 8e but dans cette Coupe du Monde pour Kylian Mbappé, en tout cas pas pour le moment. Mais ce n’est pas l’occasion qui a manqué puisque le capitaine des Bleus a obtenu un penalty après avoir été fauché dans la surface par Noussair Mazraoui.

La suite après cette publicité

Oh non… Mbappé manque son penalty, Bounou avait choisi le bon côté ! 😱🧤



Toujours 0-0.



Suivez le match https://t.co/5OZyqM4p0X sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #FRAMAR pic.twitter.com/89f80qcB91 — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 9, 2026

Après de longues secondes (minutes ?) d’attente de vérification par le VAR, Kylian Mbappé a vu sa tentative être détournée et même captée par Yassine Bounou. C’est seulement le deuxième penalty raté par Kylian Mbappé en équipe de France (14 marqués sur 16).