La révélation choc d’un gardien de Premier League sur Eddie Howe

Martin Dubravka, gardien de Burnley, est revenu pour la première fois à St James’ Park depuis son départ de Newcastle en août dernier. Dans une interview accordée à The Times, le Slovaque de 36 ans a raconté un moment fort de sa carrière. Il avait signé un nouveau contrat avec les Magpies… mais a ensuite été écarté par Eddie Howe. « J’étais déjà mentalement en Arabie saoudite. Notre maison à Newcastle était vide. Tout s’est bien passé et nous avons signé le contrat, c’était officiel le jeudi… et puis le samedi, Eddie m’a viré ! Je ne m’y attendais pas », a confié Dubravka, qui se remémore aussi la douleur de manquer la finale de la Carabao Cup malgré l’annulation de son transfert en Arabie saoudite : « ma femme était juste à côté de moi et elle a pleuré. J’ai senti que c’était la dernière fois que nous aurions cette opportunité dans ma carrière. »

La suite après cette publicité

Arrivé à Newcastle il y a 8 ans en provenance du Sparta Prague, Dubravka était rapidement devenu un élément central de l’équipe. Depuis son transfert à Burnley, il est le gardien le plus sollicité de la saison, avec 52 arrêts dont un élu « Arrêt du Mois » en septembre. Il salue l’apport de ses coéquipiers et du staff : « quand j’ai signé, Kyle Walker et Scott Parker m’ont témoigné tellement d’affection. Partager le vestiaire avec Kyle, c’est fantastique. Samedi sera l’un des matchs les plus importants de ma carrière. J’ai hâte de fouler à nouveau la pelouse de St James’ Park. »