Juan Mata a raconté une anecdote savoureuse sur son premier jour d’entraînement au Vissel Kobe. Désireux de faire bonne impression, l’ancien international espagnol avait, en effet, décidé d’arriver au centre d’entraînement dès 6 heures du matin, alors que la séance était programmée à 8 heures. Pensant être le premier sur place, il a pourtant eu une surprise en découvrant sept joueurs japonais sortir des douches : ils étaient arrivés dès 5h30 pour profiter d’un bain chaud avant l’entraînement.

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Mais le plus surprenant restait à venir. Après les séances collectives, les joueurs poursuivaient leur journée avec une heure de travail technique sur les passes et les contrôles, une heure avec le kinésithérapeute, puis une autre en salle de musculation. «Ils passent 10 heures par jour dans les installations. Je n’ai jamais vu des gens aussi dévoués», a confié Mata, admiratif devant cette rigueur et cette implication quotidienne.