La presse revient sur le vibrant hommage à Eric Roy, Manchester United fustige l’arbitrage

Les adieux émouvants pour Eric Roy

Le Stade Brestois faisait ses adieux à Eric Roy hier soir, à l’occasion de la réception du Paris Saint-Germain. Une soirée "King-size" comme le placarde l’Équipe, qui a été riche en émotion pour rendre hommage à celui qui nous a quittés il y a quelques mois. Chants, banderoles, discours de sa fille et flashs allumés dans le stade à la 58e minute, le Stade Brestois a honoré comme il se doit son ex-entraîneur parti à l’âge de 58 ans d’un cancer du pancréas. Cette soirée était prévue depuis bien longtemps et elle a été à la hauteur des espérances en termes d’émotions. Même le PSG a rendu un vibrant hommage au "King" en déposant une gerbe de fleurs juste devant le banc de touche.

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Manchester United ne digère pas la défaite dans le derby

Comme le placarde le Manchester Evening News, c’est Manchester City qui est sorti vainqueur 1-0 de ce bouillant derby de Manchester. Malgré une infériorité numérique pendant plus de 70 minutes suite à l’expulsion de Phil Foden, ce sont les hommes d’Enzo Maresca qui se sont imposés, contre le cours du jeu, grâce à l’inévitable Erling Haaland. Et justement, le but du Norvégien a fait beaucoup parler après la rencontre, à commencer par Michael Carrick qui a fustigé l’arbitrage estimant qu’Enzo Fernandez, hors-jeu, faisait action de jeu. Même constat pour Lisandro Martinez, qui n’a pas hésité à parler d’injustice. Et quelques heures après ces déclarations, l’organe d’arbitrage du football anglais, Pro Ref, a reconnu une erreur du VAR. "Si la position d’Erling Haaland sur l’unique but de la rencontre était bien licite, le but aurait dû être annulé pour un hors-jeu d’Enzo Fernandez et l’incident fera l’objet d’un nouvel examen" s’exclame l’instance. Un mea-culpa qui risque d’alimenter les débats autour de la gestion du VAR de l’autre côté de la Manche.

L’Espagne réclame un autre statut pour Güler

Un mot sur le Real Madrid à présent avec AS qui réclame un autre statut pour Arda Güler. "Seulement 23 minutes ont suffi à Güler pour faire d’énormes dégâts", poursuit le quotidien espagnol. Entrée en jeu à la place de Yan Diomandé qui honorait sa première titularisation, le Turc a mis tout le monde d’accord avec 5 occasions créées, ponctuées par une passe décisive pour Mbappé pour le 4-1. Et avec une moyenne de 45 minutes disputées par match, Güler est tout simplement le joueur qui a créé le plus d’occasions en Liga depuis le début de saison avec 24. Des statistiques qui risquent fortement de faire réfléchir José Mourinho sur le 4e larron à aligner aux côtés du trio Vinicus Mbappé Bellingham dans les grands matchs.