La méthode zen de Luis Enrique face au calendrier démentiel du PSG

Le Paris Saint-Germain a quasiment assuré son titre de champion en Ligue 1, avec treize points d’avance sur l’OM au classement, mais il n’empêche que le club de la capitale entre dans le money time de sa saison. Et son calendrier est démentiel. Après avoir enchaîné l’OL et son quart de finale de coupe de France, Paris va affronter Lille, Liverpool, Rennes, Liverpool, Marseille et Saint-Étienne en un mois et débutera avril par sa demi-finale de coupe de France. Mais à l’heure où ses prédécesseurs se sont souvent plaints du calendrier intensif, Luis Enrique préfère voir le bon côté des choses pour s’éviter des casse-têtes inutiles.

« On doit penser que le calendrier c’est comme ça. On doit s’adapter. C’est difficile d’avoir des jours de récupération. On est très heureux d’avoir ce calendrier, ça signifie qu’on lutte dans toutes les compétitions », a-t-il déclaré au micro de PSG TV, avant de préciser sa pensée en conférence de presse lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il comptait procéder à un turnover demain soir face aux Dogues. « C’est le calendrier que nous avons, c’est très intense. Après Lille, il y a Liverpool, après Rennes, après de nouveau Liverpool, après l’OM. C’est très important à ces moments-là de contrôler ces minutes, l’intensité et quel type de match a été joué. Je crois qu’on est bien, on répartit bien les minutes, on met tous les joueurs à disposition, ils sont tous prêts et c’est quelque chose qui me plait ».

Luis Enrique se plie au calendrier

Luis Enrique accepte ce rythme infernal sans broncher, et n’allez pas lui parler du fait que Liverpool ne jouera pas ce week-end en raison de son élimination précoce en FA Cup. « Il n’y a pas d’avantages ou d’inconvénients. On pourrait faire une réflexion plus profonde. Ils ont eu un calendrier très intense. Ce sont des choses qu’on ne peut pas contrôler. C’est impossible qu’il soit bon pour toutes les équipes. Quand on est dans toutes les compétitions, c’est impossible. » Et si l’Espagnol semble gérer cette période intense sereinement, c’est aussi parce qu’il se trouve dans une situation plutôt confortable avec son équipe, où les blessés ne sont pas légion.

« On a déjà six, sept mois en préparation, on a déjà joué toute une série de matches, on a amélioré certains aspects depuis le retour des vacances de Noël. On a eu de meilleurs résultats qu’en début de saison. Maintenant, il y a très peu de choses à préparer, il faut surtout récupérer en se reposant beaucoup. De notre côté, on analyse des choses, mais nous sommes dans une dynamique qu’on connait. Tout coule de manière positive et on veut continuer comme ça. » Rester positif coûte que coûte et ne pas se plaindre, un crédo qui vaut également face à ceux qui se demandent si certains titulaires du choc face aux Reds joueront demain. « Le match de Lille, c’est un grand test pour les joueurs qui veulent jouer contre Liverpool. Un rival de très haut niveau, qui va faire des actions de jeu semblables à Liverpool. Par rapport à la fatigue, si tu es préparé et motivé, ça n’existe pas. Il faut en profiter. Chaque jour, il y a entrainement, des matches, jouer au Parc c’est un plaisir. » Une belle méthode Coué.

