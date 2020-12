Serie A : le Napoli ne tremble pas et déroule contre Crotone

Pour la dixième journée de Serie A, le Napoli pouvait faire une bonne opération comptable sur la pelouse de Crotone. Le club partenopei n'a pas tremblé contre la lanterne rouge ouvrant rapidement le score grâce à Lorenzo Insigne (31e). Un match qui a vite été rendu facile au retour des vestiaires avec l'expulsion de Jacopo Petriccione (50e). A onze contre dix, le Napoli a ensuite déroulé.

Buteur, Lorenzo Insigne a enfilé le costume de passeur et a permis à Hirving Lozano de doubler la mise (58e). Un peu plus tard dans la partie, c'est Diego Demme qui a mis fin au suspense avec un troisième but (76e). Andrea Petagna y est aussi allé de sa réalisation dans le temps additionnel (90e +1). Avec cette victoire 4-0, le Napoli remonte sur le podium tandis que Crotone est bon dernier.

