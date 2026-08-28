Rennes conteste et riposte à l’annonce de la tenue du Rennes-PSG au Parc des Princes

Le « pelouse gate » est encore loin d’être terminé ! Après l’inversion du match PSG-Rennes comptant pour la 1ère journée de Ligue 1, le club breton avait fait savoir qu’il serait attentif à la décision de la LFP concernant le match retour. Pour rappel, le club de la capitale a obtenu l’inversion de son premier match de la saison en raison de l’état impraticable de la pelouse du Parc des Princes dû à la canicule. De son côté, le SRFC a réussi l’exploit d’organiser la réception des doubles champions d’Europe en quatre jours, mais réclamait que le calendrier reste inchangé. En clair, les Rouge et Noir ont expliqué que la canicule avait frappé toute la France cet été et que l’état du pré parisien était dû aux négligences des Rouge et Bleu. Pas question donc d’inverser le Rennes-PSG prévu le week-end du 6 mars 2027.

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Malheureusement pour eux, la commission des compétitions de la LFP a officialisé cet après-midi que la rencontre de la 23e journée entre les deux clubs se jouera bien au Parc des Princes. « Concernant la rencontre comptant pour la 1ère journée de Ligue 1 Mc Donald’s Paris Saint-Germain – Stade Rennais, qui a été inversée le 19 août dernier, la Commission des Compétitions a décidé d’infliger une amende de 150.000€ au Paris Saint-Germain en application de l’article 501.4 du Règlement des compétitions de la LFP, qui vise les obligations des clubs en matière de praticabilité de terrain et de stade de repli. Concernant la rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 1 McDonald’s Stade Rennais – Paris Saint-Germain, le match est inversé et se tiendra au Parc des Princes ».

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Rennes étudie un recours

Une annonce qui a immédiatement fait réagir le Stade Rennais. Présent en conférence de presse, à deux jours de la réception du Mans, Franck Haise a été bref sur le sujet et a préféré jouer la carte de l’ironie. « Il y aura peut-être la canicule en mars. Je laisserai le club répondre là-dessus. » Et le club n’a pas tardé à répondre. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le SRFC annonce qu’il ne compte pas se laisser faire et envisage de contester cette décision.

Réaction à la décision de la Commission des compétitions ⤵https://t.co/bCIyXu0cE0 pic.twitter.com/sxnB3KGjzR — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 28, 2026

« Le Stade Rennais F.C. prend connaissance de la décision de la Commission des compétitions qui inverse le match Stade Rennais F.C. / Paris SG comptant pour la 23e journée de Ligue 1 et décide qu’il se tiendra donc au Parc des Princes. Dans l’attente de la réception de la décision complète et de ses motivations, le Stade Rennais F.C. envisage dès maintenant la saisine de la Conférence des Conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif afin de faire valoir ses droits. » La suite au prochain épisode.