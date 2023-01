Mercato : le PSG creuse une piste inédite

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a plusieurs dossiers chauds à régler cet hiver. Tout d’abord, les dirigeants parisiens doivent gérer le chantier des prolongations de contrat. La priorité est d’étendre le bail de Lionel Messi, qui devrait rester, ainsi que celui de Marquinhos. Concernant Sergio Ramos, en fin de contrat, le club de la capitale n’a pas tranché. Il devra aussi se positionner sur d’autres éléments comme Pablo Sarabia, Neymar ou les joueurs partis en prêt (Paredes, Draxler, Icardi, etc…).

Concernant les arrivées, le dossier Milan Skriniar (Inter Milan) est toujours évoqué dans la presse. Mais ce jeudi, le Daily Mail révèle que les pensionnaires du Parc des Princes creusent une étonnante piste. En effet, le média britannique assure que les champions de France sont tombés sous le charme de Michael Olise. Âgé de 21 ans, le polyvalent milieu offensif français défend les couleurs de Crystal Palace.

Crystal Palace, France U21 : l'incroyable saison de l'éclosion pour Michael Olise

Le PSG le surveille de près

Arrivé en 2021, il évoluait avant à Reading. À présent chez les Eagles, il a réalisé un bel exercice 2021-22 avec un bilan de 4 buts et 8 passes décisives en 31 apparitions (16 comme titulaire). Cette saison, il en est à 1 but et 4 assists en 18 matches, dont 13 en tant que titulaire. Courtisé par plusieurs pays (Angleterre, Nigéria, Algérie), le joueur a choisi la France. L’international U21 (2 capes), dont les performances à Crystal Palace impressionnent, est donc aussi chassé par des clubs.

Le PSG apprécie son profil et l’a désigné comme joueur à surveiller selon le Daily Mail. Il va être observé de près toute la saison. Ensuite, les Parisiens pourraient passer à l’offensive en dégainant une proposition pour le footballeur dont le contrat se termine en juin 2026. Selon le site spécialisé transfermarkt, la valeur du joueur est estimée à 22 millions d’euros. Mais on imagine mal Crystal Palace, qui l’a acheté 9,3 millions d’euros en 2021, le laisser filer à ce prix. Le PSG devra mettre la main au porte-monnaie pour se l’offrir !

