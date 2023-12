Vente OM : Julien Fournier a bien contacté McCourt pour les Saoudiens

Aujourd’hui sans poste, Julien Fournier est passé par l’Olympique de Marseille de Pape Diouf par le passé, avant de travailler du côté de l’OGC Nice, qu’il a quitté au moment du déclenchement de l’affaire Galtier. Le dirigeant ne s’en est jamais caché. Il a toujours été un amoureux des Phocéens et se verrait bien y retourner un jour si l’occasion se présente. Elle a failli d’ailleurs il n’y a pas si longtemps que cela. Invité de RMC ce mardi soir, il affirme avoir été contacté par des gens pour tâter le terrain du côté de Frank McCourt et savoir si le propriétaire américain était intéressé à l’idée de vendre le club. Mais après avoir passé quelques coups de téléphone, il s’est avéré que l’OM n’allait pas changer de propriétaire de sitôt.

La suite après cette publicité

«Marseille, j’y ai passé douze années, j’ai un attachement particulier pour ce club, cette ville. Pour être transparent avec vous, ce n’est pas "Julien Fournier va venir avec les Saoudiens". C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi parce qu’il savait que je connaissais l’environnement et pour savoir s’il y avait la possibilité de… Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur, il n’était pas question de faire une Ajroudi. (…) Poliment, gentiment, mais fermement, il (Frank McCourt) m’a fait dire qu’il voulait garder le club. Quand on aime un club, il ne faut pas aller y mettre le bazar. Si un jour il est vendeur, si quelqu’un vient me voir parce que ça l’intéresse, pourquoi pas. Mais aujourd’hui c’est plus du fantasme qu’autre chose» dévoile-t-il.