PSG : Gabriel Moscardo est dégoûté

C’est un couac pour le PSG, et pour le joueur. Alors qu’il est arrivé à Paris en même temps que son compatriote Lucas Beraldo, dont l’arrivée a été officialisée hier par le club de la capitale, Gabriel Moscardo a déchanté. La faute à un problème au pied gauche détecté lors de la visite médicale. Le résultat est sans appel : opération et indisponibilité de 3 mois. L’officialisation de son transfert, des Corinthians au PSG, n’a donc pas encore eu lieu et le milieu de terrain de 18 ans va devoir prendre son mal en patience.

La suite après cette publicité

Comme l’indique Le Parisien, le Brésilien est terriblement déçu par la tournure des événements. Cette mauvaise surprise a mis un coup au moral du joueur, qui avait «du mal à masquer sa déception », comme l’écrit le quotidien français. Il se voyait vite être intégré à la rotation de l’équipe parisienne, qui a bien besoin de renforts dans ce secteur du jeu. Pire, son indisponibilité pourrait pousser la direction parisienne à revoir ses plans et à recruter un milieu supplémentaire.