Liverpool - Arsenal : les compositions officielles

Ce dimanche, on dispute la neuvième journée de la Premier League avec un choc de haut de tableau entre Liverpool et Arsenal. À domicile, les Reds s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les cages derrière Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk et Milos Kerkez. Le milieu de terrain est assuré par Trey Nyoni et Alexis Mac Allister. Devant, Alexander Isak est soutenu par Bradley Barcola, Florian Wirtz et Cody Gakpo.

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De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-2-3-1 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães et Riccardo Calafiori en défense. Declan Rice et Bruno Guimarães composent l’entrejeu avec Martin Ødegaard un cran plus haut. Devant, Kai Havertz est en attaque avec Noni Madueke et Christos Tzolis à ses côtés.

Les compositions

Liverpool :

Arsenal :