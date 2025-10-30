Daniel Riolo fracasse l’OM

L’Olympique de Marseille a laissé filer deux points précieux ce mercredi soir face à Angers (2-2), à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi, qui pouvaient prendre la tête du championnat après les contre-performances du PSG et de Lens, ont concédé l’égalisation angevine dans les arrêts de jeu. Malgré un doublé de Robinio Vaz (52e, 70e), les Marseillais ont affiché un visage méconnaissable, notamment en première période. Même De Zerbi a admis avoir du mal à expliquer la prestation de son équipe, reconnaissant une « période difficile à comprendre » après deux défaites frustrantes face au Sporting (2-1) et Lens (2-1).

Dans l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots. Pour lui, l’OM a réalisé une « première période cataclysmique », marquée par « énormément de suffisance ». Il a dénoncé une équipe incapable de saisir l’occasion d’être leader du classement de Ligue 1 : « le mot contre-performance est même faible. Tu arrives avec le confort de pouvoir être premier, et tu sors un match pareil. » Riolo a ajouté : « c’est une énorme contre-performance. Ce soir, c’est comme une défaite. » Une sortie tranchante qui illustre la frustration autour d’un OM encore trop irrégulier malgré son potentiel.