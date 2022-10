Le boss de l'Inter parle du cas Skriniar

La suite après cette publicité

C'était un dossier brûlant l'été dernier et qui recommence à le devenir en vue du mercato hivernal. En fin de contrat en juin 2023, Milan Skriniar (27 ans) n'a toujours pas prolonger alors que l'Inter Milan fait tout pour boucler ce renouvellement de contrat. C'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain veut toujours enrôler le défenseur central slovaque après avoir échoué aux négociations avec les Nerazzurri en mettant tout de même plus de 50 millions sur la table. Le problème pour l'Inter c'est qu'ils pourront peut-être se retrouver sans argent ni leur capitaine s'il ne prolonge pas et qu'il décide de partir librement.

« À chaque mercato, nous renforçons l’équipe. Pour que nous soyons compétitifs est fondamental, c’est ce que nous attendons de nous-mêmes, nous devons générer un chemin financier positif. Nous avons décidé de garder les pierres angulaires de l’équipe avec nous pendant l’été. En général, lorsque les bonnes offres arrivent, vous devriez toujours vous demander s’il pourrait être utile de les accepter et de réinvestir de l’argent d’une autre manière. Sur Skriniar et le renouvellement, je suis sûr qu’il connaît le sens de ce club autant qu’il aime l’Inter : à la fin, je suis sûr que nous pourrons trouver un accord, je ne suis pas du tout inquiet de la situation. » déclare le président de l'Inter Steven Zhang dans les colonnes de la Gazzetta, qui garde espoir.