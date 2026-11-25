L’avenir de Kevin De Bruyne ne semble pas inquiéter la direction napolitaine. À l’occasion des retrouvailles du milieu de terrain belge avec Manchester City en Ligue des champions (2-2 mardi soir), Giovanni Manna, directeur sportif de Naples, s’est exprimé au micro de Sky Sport sur la situation contractuelle de son joueur. Alors que son engagement avec le club italien court jusqu’à la fin de la saison, le dirigeant a tenu à afficher sa sérénité, sans pour autant apporter de garanties quant à son avenir au-delà de cet exercice. « De Bruyne est l’un de nos joueurs, il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison. On sait comment fonctionne le marché des transferts, tout peut arriver, on reste sereins et on verra bien », a déclaré le directeur sportif napolitain.

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Giovanni Manna a également été interrogé sur la situation de Scott McTominay, dont il a récemment rencontré l’agent. Le dirigeant italien a toutefois relativisé la portée de cet entretien, sans évoquer de négociations particulières concernant l’avenir de l’international écossais. « On a juste pris un café avec son agent. Mais on a parlé de beaucoup de choses, pas seulement de football », a-t-il expliqué. Enfin, questionné sur un éventuel intérêt de Naples pour Joshua Zirkzee, Manna a préféré entretenir le flou, se contentant de rappeler qu’il y avait « beaucoup de bons joueurs ici à Manchester, à City comme à United ».