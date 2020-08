PSG : les révélations de Marco Verratti sur le pacte scellé par le vestiaire

Homme du match de la finale de Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais (0-0, 6 t.a.b. à 5), Marco Verratti a encore prouvé qu'il était indispensable au jeu du Paris SG. Le milieu de terrain, arrivé en 2012, est un des cadres parisiens, sur et en dehors du terrain. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l'international transalpin a d'ailleurs confirmé que le groupe, qui apparaît très uni sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, avait scellé un pacte pendant le confinement en vue du Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne.

La suite après cette publicité

« Le pacte, c'est de n'avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible. Nous savons que nous sommes une équipe très forte et que si nous jouons ensemble, avec détermination et professionnalisme, nous avons notre mot à dire. Après, la Champions, c'est un tournoi difficile pour tout le monde », a-t-il expliqué au quotidien sportif au papier rose, se méfiant évidemment de l'Atalanta, adversaire en quart de finale, qui « a montré qu'elle peut être parmi les grands, même sans grandes individualités, mais avec un beau jeu collectif et un fort esprit d'équipe ».

L'atout Neymar

Le milieu de terrain de poche, lui, compte sur les individualités de son équipe pour respecter ce pacte et tenter d'aller au bout en C1 cette année. Neymar en tête. « Je le vois particulièrement déterminé à amener le PSG tout en haut. L'avoir dans cette condition physique et mentale est une valeur ajoutée. Neymar est un leader qui joue et s'entraîne toujours à fond, un exemple pour tous », a-t-il lancé, croisant les doigts pour retrouver Kylian Mbappé en forme.

Plus loin que la Ligue des Champions, l'ancien de Pescara rêve de voir les deux attaquants s'inscrire dans la durée chez les Rouge-et-Bleu. « Je les sens bien ici, ils croient dans le projet et savent qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes plus fortes que le PSG. À Paris, ils ont la possibilité de gagner. Et gagner ici aurait vraiment une saveur spéciale », a-t-il conclu. Il n'y a plus qu'à tenir la promesse collective...