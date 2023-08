Amélie Oudéa-Castéra soutient Jenni Hermoso

L’affaire Rubiales a dépassé les frontières. L’heure n’est déjà plus à la célébration pour l’Espagne, pourtant sacrée lors du dernier Mondial face à l’Angleterre de Lauren James (1-0), il y a plusieurs jours. Le président de la RFEF, coupable d’un baiser sur la bouche de Jenni Hermoso, consenti selon ses dires mais pas aux yeux du monde, est pointé du doigt par les joueuses qui menacent désormais de ne plus jouer pour la sélection tant qu’il est encore en poste.

Face à toute la pression médiatique, Hermoso, principale victime de ce geste pour le moins déplacé de Luis Rubiales, peut compter sur le soutien d’Amélie Oudéa-Castéra sur les réseaux sociaux. Sur X (ancien Twitter), la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques cite le communiqué de la joueuse concernée en répondant : "No puedo ser. (Je ne peux pas être), Se acabo (C’est fini)". De quoi montrer à la joueuse du CF Pachuca qu’elle n’est pas seule dans son combat.