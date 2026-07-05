Coupe du Monde 2026 : Marquinhos tire un terrible diagnostic du Brésil après le fiasco contre la Norvège

Le Brésil a encore trouvé le moyen d’écrire une nouvelle page noire de son histoire en quittant la Coupe du Monde 2026 dès les 8es de finale après une défaite face à une Norvège réaliste et impitoyable. Longtemps incapables de transformer leur domination en véritable danger, les Auriverdes ont payé au prix fort un penalty manqué, plusieurs occasions vendangées et une fébrilité défensive récurrente. Erling Haaland a frappé au moment où les Scandinaves en avaient le plus besoin avant de s’offrir un doublé pour assommer définitivement une Seleção dépassée par les événements. La réduction du score de Neymar en toute fin de rencontre n’a servi qu’à maquiller un résultat qui restera comme un immense échec pour une nation qui continue de vivre sur son glorieux passé sans parvenir à retrouver les standards qui ont fait sa légende. Cette sortie prématurée confirme surtout que le Brésil ne fait plus peur aux grandes sélections et que son statut de favori appartient désormais davantage aux souvenirs qu’à la réalité du terrain.

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L’immense paradoxe de cette élimination réside dans le fait que même Carlo Ancelotti n’a pas réussi à remettre le football brésilien sur les rails. L’arrivée du technicien italien avait pourtant nourri l’espoir d’un renouveau grâce à son expérience et à son immense palmarès, mais la réalité a été bien différente. Malgré des individualités de très haut niveau comme Vinicius Junior, Neymar, Casemiro ou encore Bruno Guimarães, la Seleção a affiché les mêmes limites que lors des dernières grandes compétitions. Le manque d’efficacité offensive, les erreurs dans les moments décisifs et une incapacité à faire basculer les rencontres importantes continuent de plomber cette équipe. Ce nouveau fiasco pose désormais une question dérangeante puisque le problème semble dépasser le simple choix d’un sélectionneur. Si un entraîneur du calibre d’Ancelotti ne parvient pas à transformer cette génération en véritable prétendante au titre mondial, c’est sans doute que le mal est beaucoup plus profond et que le football brésilien traverse une crise structurelle dont il peine à mesurer toute l’ampleur.

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Marquinhos ne mâche pas ses mots

Au coup de sifflet final, Marquinhos n’a pas cherché à fuir ses responsabilités et son discours a parfaitement illustré le désarroi qui règne dans le vestiaire brésilien. Le capitaine du Paris Saint-Germain a reconnu sans détour les défaillances de son équipe tout en assumant son rôle de leader. «C’est inexplicable. C’est vraiment difficile d’en parler. De l’expérience que nous avons, on sait que ces matchs sont très difficiles. Tout ballon est décisif. L’équipe de Norvège a réussi à concrétiser leurs occasions. On a raté les chances qu’on avait. On a eu plusieurs opportunités. La Coupe du Monde c’est celui qui fait le moins d’erreurs qui arrive à passer au tour suivant. Il faut faire son mea culpa. Je suis le capitaine et l’un des plus âgés. Il faut assumer cette culpabilité. Et pour les prochaines équipes et les prochains vont devoir prendre ça en considération. Il faut être patient avec les plus jeunes. Il ne faut pas arriver en Coupe du Monde avec un cycle comme ça», a-t-il déclaré. Une déclaration qui ressemble presque à un aveu d’échec collectif et qui met en lumière les lacunes d’un projet incapable d’arriver à maturité au moment le plus important.

Le défenseur brésilien ne s’est d’ailleurs pas arrêté à ce premier constat particulièrement sévère. Il a également insisté sur la nécessité de repartir quasiment de zéro afin d’éviter qu’un tel scénario ne se reproduise lors du prochain rendez-vous mondial. «On a beaucoup donné. On a commis des erreurs où il fallait être efficace Le football aujourd’hui est très équilibré. Il faut apprendre avec nos erreurs et en tirer des leçons. Merci à tous ceux qui sont venus assister au match et nous supporter. J’espère que le peuple continuera de soutenir les joueurs pour les prochaines générations. Il y a 4 ans de travail pour la prochaine Coupe du Monde», a conclu le défenseur brésilien. Derrière ces mots, le constat est limpide puisque le Brésil n’a plus d’autre choix que de reconstruire en profondeur. Cette élimination risque de marquer un tournant majeur et le chantier qui attend la Seleção s’annonce colossal, tant sur le plan sportif que mental, pour tenter de rendre à cette nation son prestige perdu.