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Real Madrid : Rüdiger like un post pro-Mourinho et contre Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Antonio Rüdiger avec le Real Madrid @Maxppp

Le feuilleton autour de Kylian Mbappé continue d’agiter la sphère madrilène. Cette fois, c’est Antonio Rüdiger qui fait parler après avoir liké sur Instagram une publication relayée par le compte Real Madrid Xtra évoquant les inquiétudes supposées de José Mourinho concernant l’attitude récente de l’attaquant français au sein du vestiaire du Real Madrid. Un simple like, mais qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux dans un contexte déjà tendu autour du numéro 9 merengue.

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RMadrid actu 🇫🇷
🚨| Rüdiger a AIMÉ un post sur IG (du frérot @RealMadridXtra) relayant une info disant que Mourinho aurait été INQUIET de l'attitude récente de Kylian Mbappé au Real Madrid. ✅🤔
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Depuis plusieurs jours, la presse espagnole multiplie les interrogations sur la future cohabitation entre Mourinho et Mbappé, alors que le Portugais est annoncé avec insistance pour reprendre le banc madrilène. Les médias ibériques évoquent un vestiaire fracturé et des tensions internes impliquant plusieurs cadres, mais Mbappé concentre particulièrement les critiques. Le like de Rüdiger pourrait bien remettre de l’huile sur le feu s’il devait être interprété par certains supporters comme un soutien implicite au Special One et à une reprise en main musclée du vestiaire madrilène.

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