Le PSG dévoile sa date de reprise

Après la Coupe de France ce week-end, le PSG joue son dernier match de l'année demain sur la pelouse de Lorient (19e journée de Ligue 1, match à suivre en live commenté sur notre site). Le club de la capitale tentera de confirmer sa première place au classement et de prendre sa revanche sur la saison dernière, où il avait été défait au Moustoir 3-2. Après cela, les Parisiens seront en vacances et reviendront au centre d'entraînement le 1er janvier pour certains, et le lendemain pour les Sud-Américains. C'est ce qu'a révélé Mauricio Pochettino en conférence de presse ce mardi.

«On a donné une date de rentrée aux joueurs. Ce fut une année spéciale de pandémie. À Paris, l’effectif est spécial. Il n’y a que des internationaux. Pour ça, on pense que c’est bon moment pour les joueurs d’être en famille. La reprise aura lieu le 1er janvier. Les Sud-Américains rentreront le 2. Tous les joueurs suivront un programme particulier, qui leur permettra d’être prêts pour le match du 3 janvier en Coupe de France. (...) Oui c'est possible que les joueurs sud-américains soient à Vannes. Ce sera à moi de décider. Les jeunes auront peut-être aussi la possibilité de jouer», assure l'Argentin.

