L1 : Vincent Labrune veut frapper un grand coup contre l’homophobie

Dans le cadre de l’enquête sur les défaillances du fonctionnement des fédérations sportives françaises menée par l’Assemblée nationale, Vincent Labrune a passé en revue divers sujets dont l’homophobie qui sévit encore dans les stades, à l’image des incidents survenus au Parc des Princes lors du choc entre le PSG et l’OM (6e journée de Ligue 1). À ce titre, le président de la Ligue de football professionnel (LFP) ne compte pas faire dans la dentelle et s’est d’ailleurs prononcé en faveur de l’arrêt systématique des rencontres en cas de chants ou d’insultes homophobes entonnés dans les tribunes.

«Sur l’homophobie, on est prêts à aller le plus loin possible. Ce n’est même pas que ça m’insupporte, ça me rend fou. Les questions liées à l’homophobie me rendent fou. Il faut systématiquement interrompre la rencontre, ça me semble une bonne mesure pour marquer le coup. Au Parc des Princes, ça a duré quand même longtemps. Je suis pour l’interruption systématique, mais je ne suis pas pour l’interruption définitive, tout simplement pour un principe de réalité. Sinon, on ne terminera aucun match car à chaque match, il y a des chants homophobes», a indiqué le dirigeant français.