PSG : Christophe Galtier décrypte la méthode Campos

Longuement interrogé par Le Parisien, Christophe Galtier, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est confié sur différents sujets animant l'actualité du club ces dernières semaines. Des coulisses de son arrivée au mercato estival en passant par la MNM, l'ancien technicien des Aiglons n'a affiché aucune retenue. L'occasion également pour le coach de 55 ans de dévoiler plus en détails le travail de Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club parisien et ancien bras droit de Galtier du côté de Lille.

La suite après cette publicité

«Luis définit, avec le président, la politique sportive que le club veut mettre en place. Là, moi, je n’interviens pas. Avec Luis et mon staff, on a rapidement travaillé sur le modèle de jeu, l’organisation, par rapport aux joueurs qui allaient rester. On a réfléchi à la meilleure manière de les faire jouer. Et après, il y a tout ce travail dans lequel il excelle, notamment l’analyse des joueurs qui doivent composer un effectif pour rendre l’équipe la plus performante possible. Quand Luis me parle de Vitinha, j’ai trois-quatre flashs de lui à Porto et il me dit : tiens, regarde. Il sait analyser de manière très précise les points forts d’un joueur, on échange beaucoup là-dessus, sur ce puzzle que l’on doit faire, et ça, c’est très difficile. Il sait quels profils je souhaite, dans quel secteur, par rapport à telle animation et telle organisation, il les cherche, il les déniche, et moi il n’y a pas un quart d’heure dans la journée où je pense à autre chose qu’à mon groupe, à l’entraînement et l’organisation du match. Tout ce qu’il y a autour, les départs, les arrivées, les discussions avec les agents, non ! Ce n’est pas pour moi, et c’est ce que je veux», a ainsi assuré Galtier.