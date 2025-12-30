CAN 2025 : on connait tous les qualifiés pour les 8es de finale

Il reste encore 6 matchs à se disputer durant cette phase de groupes de la CAN mais on connaît déjà l’identité des 16 équipes qualifiées pour les 8es de finale. Après son nul obtenu contre la Tunisie (1-1), combiné à la défaite de l’Ouganda sur le Nigeria (3-1), la Tanzanie est assurée d’être parmi les 4 meilleurs 3es de la compétition. Avec leurs deux points au compteur et un goal-average (-1) supérieur aux Comores (-2) et à l’Angola (-1 également mais avec une moins bonne attaque), qui ont déjà joué leurs trois matchs de poules, Les Taifa Stars se qualifient pour le tour suivant. Ils ne peuvent plus être rejoints.

Il n’y a plus de suspense non plus dans les trois derniers groupes. Dans la poule D, le Sénégal, la RD Congo et le Bénin sont qualifiés, l’Algérie, le Burkina Faso et le Soudan dans le groupe E, ainsi que la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mozambique dans la poule F. Reste à déterminer l’ordre au classement, alors que les deux premières affiches des 8es de finale sont connus avec Tunisie-Mali (3 janvier) et Maroc-Tanzanie (4 janvier).

Les 16 qualifiés pour les 8es de finale :