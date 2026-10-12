Real Madrid : Thibaut Courtois va prolonger

Joueur du Real Madrid depuis 2018, Thibaut Courtois est une légende de la Casa Blanca. Après 342 matches disputés avec les Merengues, le gardien belge a remporté quatre Ligas, deux Ligues des Champions, deux Supercoupes d’Europe et une Coupe Intercontinentale. Libre de tout contrat à la fin de la saison, le joueur de 34 ans devrait rempiler.

La suite après cette publicité

The Athletic affirme en effet que Courtois est sur le point de parapher un nouveau contrat qui le liera au Real Madrid jusqu’en 2028. Malgré son âge, le Belge est toujours considéré par ses dirigeants comme étant le meilleur portier du monde. La promotion d’Andriy Lunin au poste de numéro un n’est donc toujours pas à l’ordre du jour !