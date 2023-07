PSG : Noha Lemina pourrait être prêté

La suite après cette publicité

À Paris, les dossiers à gérer sont nombreux, trop nombreux. Entre la guerre que se livre Kylian Mbappé et sa direction ou encore les envies de départ de Marco Verratti, le club de la capitale voit sa pré-saison perturbée par les affaires extra-sportives. Heureusement, tout n’est pas à jeter. Au contraire. Si Ethan Mbappé s’est déjà mis tout le monde dans sa poche, Noha Lemina aussi montre de bons signaux. Mardi, face à Al-Nassr, il a été l’un des Parisiens les plus entreprenants, montrant des qualités intéressantes pour son jeune âge (18 ans).

Petit frère de Mario, passé par l’OM et la Vieille Dame, Noha Lemina semble tout aussi puissant lorsqu’il percute sur son couloir gauche. Au-delà de ses qualités personnelles, son attitude est plus que louée par ses formateurs : «Noha est un super gamin, avec un excellent état d’esprit et il est très important dans la vie d’un groupe, même s’il est un peu timide et qu’il gagnerait à avoir davantage confiance en lui. Il a besoin de mieux gérer ses émotions, car il a de grosses qualités de vitesse, mêlées à une bonne technique.» Cela dit, le jeune Noha pourrait ne pas figurer dans l’effectif parisien cette saison, selon L’Équipe. L’an dernier déjà, un prêt le tentait. Une envie qui pourrait bien revoir le jour pour un garçon qui a besoin de jouer régulièrement. Sous-contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, Noha Lemina va devoir faire ses preuves - à Paris ou ailleurs - pour espérer s’imposer en équipe première.

