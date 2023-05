Liga : le Real Madrid s’impose à Séville grâce à Rodrygo et conforte sa deuxième place

La suite après cette publicité

Deuxième devant l’Atlético de Madrid à deux matches de la fin du championnat, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du stade Sánchez-Pizjuán ce samedi après-midi dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Liga. Les Merengues devaient confirmer sa place de dauphin du FC Barcelone face à une équipe andalouse, finaliste de la Ligue Europa et encore en course pour une place en Ligue Europa Conference. Carlo Ancelotti alignait un onze remanié, notamment en attaque puisque Benzema et Vinicius étaient absents, le trio offensif était donc composé de Rodrygo, en pointe, et Ceballos et Valverde sur les côtés.

Dès le début de la rencontre, les Sevillistas surprenaient leur adversaire de l’après-midi avec l’ouverture du score hâtive de Rafa Mir. Le buteur espagnol, présent dans la surface après une frappe de Bryan Gil stoppée par Courtois, inscrivait son sixième but de la saison en reprenant parfaitement le ballon pour nettoyer la lucarne droit du gardien belge et mettre le SFC provisoirement au niveau des places européennes (1-0, 3e). Les hommes de José Luis Mendilibar réussissaient à déranger le club de la capitale dans ses premières relances, inquiétant l’arrière-garde adverse à plusieurs reprises.

À lire

Vidéo : le doublé de Rodrygo émerveille Twitter

Rodrygo, le facteur X

Mais il fallait attendre le réveil de Rodrygo pour voir le Real Madrid revenir dans ce match. L’attaquant brésilien remettait les deux équipes à égalité grâce à un beau coup franc pour prendre Bounou à contre-pied (1-1, 29e). A la suite d’un joli centre de Papu Gomez, Lamela avait réussi à tromper la vigilance de Courtois, mais ce dernier était sauvé par son poteau gauche, repoussant ainsi la tentative de l’Argentin (36e). Le rythme de la rencontre redescendait quelque peu entre les deux formations. Au retour des vestiaires, la Maison Blanche s’en remettait à son facteur X auriverde, et ça n’était pas Vinicius…

La suite après cette publicité

Car oui, Rodrygo s’illustrait une deuxième fois devant le but : lancé par le contre amorcé par Luka Modric, le numéro 21 madrilène effaçait Montiel d’une série de dribbles avant de faire trembler les filets d’un tir à ras de terre (2-1, 69e). Dans une fin de match débridée, Marcos Acuña découpait Dani Ceballos d’un tacle dangereux, obligeant l’arbitre à l’expulser pour les dix dernières minutes (83e). Avec ce succès, le Real Madrid est assuré de terminer la semaine à la deuxième place, Séville se rate dans sa course à l’Europe et doit maintenant espérer des faux-pas de ses concurrents pour l’Europe.